USA-Trump prononce son discours sur l'état de l'Union dans un contexte de vents contraires

par Katharine Jackson et Joseph Ax

Le président américain Donald Trump a prononcé mardi soir devant le Congrès son discours sur l'état de l'Union, lors duquel il a déclaré que les Etats-Unis connaissaient actuellement un "âge d'or".

"Notre nation est de retour - meilleure, plus grande, plus riche, plus forte", a dit Donald Trump depuis le pupitre alors que les républicains du Congrès scandaient "USA, USA".

Cette allocution télévisée en "prime time" (21h00 heure de Washington, mercredi 02h00 GMT), la deuxième de Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, offre au président américain une opportunité de convaincre les électeurs de maintenir au pouvoir les républicains, qui contrôlent avec une majorité étroite les deux chambres du Congrès. L'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et une partie du Sénat seront en jeu lors des "midterms" en novembre prochain.

La prise de parole du locataire de la Maison blanche intervient toutefois dans un contexte de vents politiques contraires, autant sur le plan intérieur que sur la scène internationale, avec d'importantes secousses ces derniers jours.

Parmi elles: la décision de la Cour suprême des Etats-Unis d'invalider les droits de douane dits "réciproques" au coeur de la refonte opérée par Donald Trump de la politique commerciale de Washington, ou encore des données montrant que l'économie américaine a connu au quatrième trimestre un ralentissement plus important qu'attendu tandis que l'inflation a accéléré.

Les opérations du département de la Sécurité intérieure (DHS) sont par ailleurs quasiment à l'arrêt en raison d'une querelle entre les républicains et les démocrates du Congrès à propos de la stratégie anti-immigration musclée de l'administration Trump, à la suite de deux fusillades mortelles controversées à Minneapolis impliquant des agents de la police fédérale de l'immigration (ICE).

Donald Trump semble par ailleurs se rapprocher d'un conflit militaire avec l'Iran, menaçant Téhéran d'une attaque s'il ne scelle aucun accord avec Washington sur son programme nucléaire.

Le président américain, qui a décidé de déployer des bâtiments de guerre supplémentaires au Proche-Orient, étudie plusieurs options pour l'Iran, dont un changement de régime, ont dit des représentants de l'administration américaine.

Donald Trump peine également à tourner la page du scandale autour de la publication de millions de documents du département de la Justice liés au défunt financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein, avec lequel l'ancien magnat de l'immobilier a entretenu jadis une amitié.

L'élu démocrate du Texas Al Green s'est vu contraint de quitter la Chambre des représentants après avoir brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire "les Noirs ne sont pas des singes".

Cela fait référence à une vidéo partagée plus tôt ce mois-ci sur un compte de réseaux sociaux de Donald Trump, représentant l'ancien président démocrate Barack Obama et l'ancienne première dame Michelle Obama sous les traits de singes.

Al Green avait déjà pris Donald Trump à partie l'an dernier lors de son discours sur l'état de l'Union.

VOIR AUSSI:

ENCADRE-Un an de chambardements, décor aux USA du discours de Trump sur l'état de l'Union

(Nandita Bose et Bo Erickson à Washington, avec Steve Holland et Daphne Psaledakis, rédigé par Joseph Ax et Andy Sullivan; version française Camille Raynaud)