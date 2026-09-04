USA-Trump nomme Adam Telle comme secrétaire à l'Armée par intérim

Le président américain Donald Trump a annoncé dans un message publié jeudi sur les réseaux sociaux qu'il nommait Adam Telle secrétaire à l'Armée par intérim.

Une source au fait de la question avait déclaré lundi à Reuters que le secrétaire à l'Armée, Dan Driscoll, avait présenté sa démission à la Maison blanche après des mois de tensions avec le chef du Pentagone, Pete Hegseth.

(David Ljunggren; version française Camille Raynaud)