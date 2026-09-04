 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Trump nomme Adam Telle comme secrétaire à l'Armée par intérim
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 00:56
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président américain Donald Trump a annoncé dans un message publié jeudi sur les réseaux sociaux qu'il nommait Adam Telle secrétaire à l'Armée par intérim.

Une source au fait de la question avait déclaré lundi à Reuters que le secrétaire à l'Armée, Dan Driscoll, avait présenté sa démission à la Maison blanche après des mois de tensions avec le chef du Pentagone, Pete Hegseth.

(David Ljunggren; version française Camille Raynaud)

Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank