USA-Trump menace de déclarer l'état d'urgence à Washington DC

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il déclarerait l'état d'urgence national et fédéraliserait Washington DC, après que la maire Muriel Bowser a déclaré que la police de la capitale ne coopérerait pas avec le Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE).

"Aux habitants et aux entreprises de Washington, D.C., NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, JE SUIS AVEC VOUS ET JE NE LAISSERAI PAS CELA SE PRODUIRE. Je déclarerai l'état d'urgence national et fédéraliserai si nécessaire !!!", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Ces déclarations surviennent après que le président américain a annoncé le mois dernier le placement sous contrôle fédéral de la police de Washington DC et ordonné le déploiement dans la capitale des Etats-Unis de membres de la Garde nationale pour faire face selon lui à une flambée de criminalité.

Cette mesure comprend également le déploiement d'agents de l'ICE pour recueillir des informations sur les personnes vivant ou entrant illégalement aux États-Unis.

"En quelques semaines seulement. 'L'endroit' est en plein essor... pour la première fois depuis des décennies, il n'y a pratiquement AUCUNE CRIMINALITÉ", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Le bureau de Muriel Bowser n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la publication de Trump.

Donald Trump a reproché aux "démocrates de la gauche radicale" d'avoir fait pression sur Muriel Bowser pour qu'elle informe le gouvernement de la non-coopération avec l'ICE, ajoutant que si la police cessait de coopérer avec les services d'immigration, "la criminalité reviendrait en force".

La menace de Donald Trump vient s'ajouter à un mouvement que les critiques considèrent comme un excès de pouvoir fédéral, avec plus de 2.000 soldats patrouillant dans la ville.

(Rédigé par Gursimran Kaur à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)