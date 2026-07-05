USA-Trump marquera le 250e anniversaire de l'indépendance par un événement à Washington

par Andy Sullivan

Le président américain Donald Trump marquera le 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis par une cérémonie aux allures d'événement de campagne organisée au National Mall de Washington.

Les traditionnelles célébrations du 4-juillet, la fête nationale célébrant l'indépendance des Etats-Unis, organisées à Washington rassemblent habituellement des centaines de milliers de personnes.

Les visiteurs doivent composer cette année avec un dispositif de sécurité renforcé, de possibles orages, et une canicule inédite qui a provoqué des annulations et des reports de défilés, de concerts et de feux d'artifice.

Alors que les températures atteignaient 39° Celsius samedi après-midi, les gens commençaient à faire la queue près du National Mall afin d'obtenir les meilleures places pour assister au feu d'artifice prévu plus tard dans la soirée.

GROUPES NATIONALISTES

Des centaines de membres du groupe nationaliste "Patriot Front" ont défilé masqués samedi dans divers quartiers de la capitale fédérale des Etats-Unis.

La police de Washington DC a déclaré qu'aucun acte de violence n'avait été signalé.

Donald Turmp a déclaré que son discours, prévu à 22h00 heure locale (02h00 GMT dimanche) serait "le plus spectaculaire des meetings de Trump".

Les précédents présidents américains ont généralement évité de faire des apparitions en personne lors des cérémonies du 4-juillet, mais Donald Trump a brouillé les frontières entre commémoration officielle et événement de campagne.

GRANDE FOIRE

Le groupe Freedom 250, mis en place par l'administration Trump, a bloqué la majeure partie du National Mall de Washington pour y organiser une grande foire.

Selon Freedom 250, la foire vise à mettre en avant les personnes et les innovations qui font des Etats-Unis "le plus grand pays du monde".

Des attractions, dont une grande roue, ont été installées, et des emplacements pour des groupes conservateurs et des entreprises du secteur de la défense ont été réservés.

Plusieurs Etats américains à majorité démocrate se sont refusés à envoyer des délégations à Washington, et de nombreux artistes, qui devaient se produire lors de la cérémonie, ont annulé leur participation à l'événement.

Selon un sondage Reuters/Ipsos, une majorité d'Américains estime que les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis sont devenues trop politisées.

(avec Jana Winter; version française Camille Raynaud)