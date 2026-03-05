USA-Trump démet Noem de son poste à la tête de la Sécurité intérieure

Donald Trump a annoncé jeudi que le sénateur républicain Markwayne Mullin remplacerait Kristi Noem comme secrétaire à la Sécurité intérieure, un poste crucial dans la supervision de la politique anti-immigration du président américain à travers le pays.

Cette nomination, qui sera effective à la fin du mois de mars, a précisé Donald Trump sur son réseau social Truth, soulève des questions sur les contours de la politique appliquée par la police fédérale de l'immigration (ICE) moins de deux mois après la mort de deux Américains tués à Minneapolis par des agents fédéraux alors que se profilent les élections de mi-mandat au Congrès ("midterms").

"Je suis heureux d'annoncer que le hautement respecté sénateur de l'Oklahoma, Markwayne Mullin, deviendra le secrétaire du département de la Sécurité intérieure (DHS) à compter du 31 mars 2026", a écrit le président américain.

Kristi Noem, ancienne gouverneure du Dakota du Sud, était devenue l'une des figures de la politique anti-immigration mise en place par Donald Trump, qui a promis à son retour au pouvoir l'an dernier de mettre en place un programme sans précédent d'expulsion de migrants.

Elle avait suscité de vives critiques en janvier en qualifiant de "terroristes", avant même la conclusion d'une quelconque enquête, les deux Américains abattus par des agents de l'ICE à Minneapolis. Des vidéos des deux incidents distincts ont contredit les versions des faits présentées par le DHS, selon lequel Renée Good et Alex Pretti avaient eu un comportement violent.

En plus de provoquer un tollé qui s'est répandu à travers le pays, les deux incidents ont poussé l'administration Trump à revoir les opérations fédérales anti-immigration dans le Minnesota et incité les élus démocrates de la Chambre des représentants à engager - en vain - une procédure de destitution de Kristi Noem.

(Ted Hesson; version française Jean Terzian)