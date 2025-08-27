 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Trois morts et 20 blessés après une fusillade dans une école catholique
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 17:51

par Jana Winter

Une fusillade survenue mercredi dans une école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota, a fait trois morts et 20 blessés, a annoncé un responsable du département américain de la Justice.

Le tireur fait partie des trois personnes décédées, a précisé le responsable.

La police de Richfield, une banlieue proche des lieux de la fusillade, a déclaré qu'un homme vêtu de noir et armé d'un fusil avait été signalé sur place.

Les enfants assistaient à la messe lorsque la fusillade a débuté, selon les médias locaux.

Le président américain Donald Trump a dit avoir été informé de la situation et que le FBI se trouvait sur place.

"S'il vous plaît, priez avec moi pour toutes les personnes concernées", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux.

(avec Brendan O'Brien, Andrew Hay, Rich McKay et Brad Brooks, rédigé par Andy Sullivan; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

