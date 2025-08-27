USA-Trois morts et 20 blessés après une fusillade dans une école catholique

par Jana Winter
Une fusillade survenue mercredi dans une école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota, a fait trois morts et 20 blessés, a annoncé un responsable du département américain de la Justice.
Le tireur fait partie des trois personnes décédées, a précisé le responsable.
La police de Richfield, une banlieue proche des lieux de la fusillade, a déclaré qu'un homme vêtu de noir et armé d'un fusil avait été signalé sur place.
Les enfants assistaient à la messe lorsque la fusillade a débuté, selon les médias locaux.
Le président américain Donald Trump a dit avoir été informé de la situation et que le FBI se trouvait sur place.
"S'il vous plaît, priez avec moi pour toutes les personnes concernées", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux.
(avec Brendan O'Brien, Andrew Hay, Rich McKay et Brad Brooks, rédigé par Andy Sullivan; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)
