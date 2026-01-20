USA-Scott Bessent appelle à calmer l'"hystérie" au sujet du Groenland

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'est dit confiant mardi que les États-Unis et les pays européens trouveront une solution concernant l'objectif de l'administration américaine de s'emparer du Groenland, appelant à calmer "l'hystérie" concernant une éventuelle guerre commerciale.

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi des droits de douane sur les importations des alliés européens qui s'opposent à ce que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland, une partie autonome du royaume du Danemark.

Les pays européens affirment que cela constituerait une violation de l'accord commercial conclu avec Donald Trump l'année dernière, et les dirigeants de l'UE doivent discuter d'éventuelles représailles lors d'un sommet d'urgence qui se tiendra à Bruxelles jeudi.

L'une des options est un ensemble de droits de douane sur 93 milliards d'euros d'importations américaines qui pourraient automatiquement entrer en vigueur le 6 février après une suspension de six mois.

Scott Bessent a déclaré que la question n'était apparue que récemment et qu'une solution serait trouvée pour garantir la sécurité nationale des États-Unis et de l'Europe.

"Cela fait 48 heures. Comme je l'ai dit, il faut se détendre", a déclaré Scott Bessent aux journalistes en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. "Je suis persuadé que les dirigeants ne provoqueront pas d'escalade et que les choses se dérouleront de manière à ce que tout le monde y trouve son compte".

Interrogé sur la perspective d'une guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et l'Europe, Scott Bessent a répondu : "Pourquoi s'engager dans cette voie ? Pourquoi se lancer dans le pire des cas ?... Calmez l'hystérie. Respirez profondément."

Donald Trump a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'accepterait rien de moins que la propriété du Groenland. Les dirigeants du Danemark et du Groenland ont déclaré que l'île n'était pas à vendre et qu'elle ne voulait pas faire partie des États-Unis.

Scott Bessent a également rejeté les spéculations du marché selon lesquelles les gouvernements européens pourraient vendre les bons du Trésor américain qu'ils détiennent en tant que réserves, ce qui rendrait le financement du gouvernement américain plus coûteux.

"La dette publique américaine est le marché le plus liquide, c'est la base de toutes les transactions financières et je suis sûr que les gouvernements européens continueront à la détenir", a affirmé Scott Bessent.

(Reportage Francesco Canepa à Francfort, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)