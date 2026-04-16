USA: recul surprise de la production industrielle en mars

La production industrielle a diminué en mars aux Etats-Unis, alors que les analystes tablaient sur une nouvelle hausse, selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) publiée jeudi.

L'indice publié par la Fed L'indice évalue la production du pays (industrie manufacturière, extraction minière, production de gaz et électricité) ( AFP / JEFF KOWALSKY )

L'indice évaluant la production du pays (industrie manufacturière, extraction minière, production de gaz et électricité) est ressorti en baisse de 0,5% le mois dernier par rapport à février.

Un tel recul n'avait pas été observé depuis septembre 2024.

Les marchés s'attendaient plutôt à une timide hausse, de 0,1%, selon le consensus mis en ligne par Trading Economics.

En nette progression en février, la production de biens de consommation a chuté de 1% en mars. L'extraction minière et la production énergétique ont connu la même dynamique.

Les entreprises du secteur manufacturier ont tourné, en moyenne, à 75,3% de leurs capacités, "2,9 points de pourcentage en dessous de leur moyenne" sur la période allant de 1972 à 2025, relève la Fed.

"Le principal enseignement à tirer de ce rapport est que la baisse apparente n'est pas aussi grave qu'elle le laisse croire si l'on tient compte de l'importante révision à la hausse de la production industrielle en février (passée de +0,2% à +0,7%, ndlr), qui compense en fait la baisse enregistrée en mars", estiment les analystes de Briefing.com.

La relance du secteur industriel est une priorité du gouvernement de Donald Trump.