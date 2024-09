USA: rappel de plus de 42.000 Toyota pour un problème au freinage

Le constructeur automobile japonais Toyota a lancé le rappel de plus de 42.000 Corolla Cross Hybrid produits entre juin 2022 et septembre 2024, dont une partie n'a pas été vendue aux Etats-Unis, à cause d'un problème de freinage, a annoncé vendredi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

( AFP / JACK TAYLOR )

Selon l'organisme, une erreur dans un logiciel de contrôle électronique de stabilité "peut entraîner une perte de puissance dans l'assistance au freinage lors d'un changement de direction".

Le rappel porte sur certains exemplaires du modèle 2023-2024.

La totalité des 42.199 véhicules visés par ce rappel seraient porteurs de ce défaut, précise un document publié sur le site de la NHTSA, ajoutant que le composant défectueux avait été fourni par l'entreprise allemande Bosch.

D'autres modèles de Toyota vendus à l'étranger - mais sans précision de pays -, ont été équipés du même composant et le groupe japonais est en train de vérifier si leur logiciel présente le même défaut.

En revanche, les autres modèles Toyota et Lexus vendus aux Etats-Unis sont équipés d'un dispositif différent ne présentant pas ce défaut, assure le document.