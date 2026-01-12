USA-Powell (Fed) dit être menacé de poursuites pénales par l'administration Trump

par Howard Schneider et Ann Saphir

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a déclaré dimanche que l'administration du président Donald Trump l'a menacé de poursuites pénales en lien avec l'une des auditions qu'il a effectuées l'été dernier devant le Congrès à propos des rénovations du siège de la banque centrale.

Régulièrement visé par des critiques de Donald Trump, qui lui reproche depuis son retour au pouvoir en janvier dernier de ne pas baisser suffisamment les taux d'intérêt, Jerome Powell a dénoncé un "prétexte" destiné à accentuer la pression sur la Fed pour qu'elle réponde aux demandes du président américain.

Il a fait savoir dans un communiqué succinct que la Réserve fédérale avait reçu vendredi des convocations du département de la Justice pour témoigner devant un grand jury, une étape préalable à de possibles inculpations et qui constitue une escalade significative dans les tensions entre Donald Trump et Jerome Powell.

"J'ai un profond respect pour la règle de droit et l'imputabilité dans notre démocratie", a dit Jerome Powell. "Mais cette démarche sans précédent doit être regardée dans le contexte plus large des menaces et des pressions en cours de l'administration" à propos des taux d'intérêt, a-t-il ajouté.

La Maison blanche a décliné une demande de commentaire, renvoyant les questions au département de la Justice.

Jerome Powell a été nommé à la tête de la Fed en 2018 par Donald Trump, lors du premier mandat présidentiel de ce dernier, avant d'être confirmé à son poste par Joe Biden. Son mandat actuel doit prendre fin en mai prochain.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump presse la Réserve fédérale de réduire nettement les taux d'intérêt, reprochant à la banque centrale de nuire à l'économie et évoquant à plusieurs reprises l'hypothèse de limoger Jerome Powell, bien qu'un locataire de la Maison blanche n'a pas autorité pour prendre une telle mesure uniquement en raison d'un désaccord sur la politique monétaire.

"Cette nouvelle menace ne concerne pas mon audition en juin dernier, ni les rénovations des bâtiments de la Réserve fédérale", a dit Jerome Powell dimanche soir. "Ce sont des prétextes", a-t-il ajouté, estimant que la menace de poursuites pénales était la "conséquence" de la politique monétaire de la Fed. Celle-ci, a-t-il dit, est fixée pour "servir le public, pas pour suivre les préférences du président".

La Maison blanche a multiplié depuis l'an dernier les critiques contre le projet de rénovation du siège de la Fed, situé à Washington, dont le coût est estimé à 2,5 milliards de dollars.

Certains analystes ont estimé à l'époque que l'administration Trump cherchait ainsi à faire pression pour obtenir de la Fed des taux d'intérêt plus bas - en vain, Jerome Powell détaillant même les raisonnements de la banque centrale sur le site internet de celle-ci et transmettant des lettres explicatives à des membres de l'administration.

En juin dernier, dans le cadre d'auditions annuelles devant le Congrès sur la politique monétaire, Jerome Powell a été interrogé sur les travaux de rénovation, qu'il a décrits comme nécessaires en raison d'infrastructures obsolètes.

Donald Trump a effectué en juillet une rare visite présidentielle au siège de la Fed, lors de laquelle Jerome Powell lui a servi de guide.

(Howard Schneider et Ann Saphier, avec la contribution de Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)