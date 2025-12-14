USA-Plusieurs personnes touchées par des tirs à la Brown University

Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs samedi à la Brown University, qui fait partie de la très fermée "Ivy League" rassemblant les établissements supérieurs d'élite américains, à Providence, dans l'Etat de Rhode Island, a déclaré un responsable municipal.

Sur son site internet, l'université a indiqué qu'il s'agissait d'une situation de "tireur actif", et qu'à 17h11 heure locale, aucun suspect n'avait été interpellé.

L'agence de presse Associated Press (AP) a rapporté, citant une source, qu'au moins deux personnes avaient été tuées dans l'incident.

La cheffe de l'information pour la sécurité publique de la ville de Providence, Kristy DosReis, a refusé de fournir des détails concernant le nombre de victimes.

"Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs", a-t-elle dit. "L'enquête est en cours et nous appelons la population à rester à l'abri."

(Chris Prentice, rédigé par Jason Lange; version française Camille Raynaud)