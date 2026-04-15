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USA-Pas d'assouplissement monétaire en vue en raison du choc pétrolier, dit Musalem (Fed)
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 21:20

par Howard Schneider

La hausse des prix du pétrole devrait avoir pour effet de maintenir l'inflation à près de 3% cette année, soit près d'un point de pourcentage au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale, a déclaré mercredi le président de la Fed de Saint-Louis, prévenant que la banque centrale américaine devra vraisemblablement laisser ses taux d'intérêt inchangés.

Alberto Musalem a dit dans une interview à Reuters qu'il serait vraisemblable que l'on constate un "transfert" des prix élevés du pétrole vers l'inflation de base, laquelle, a-t-il ajouté, pourrait s'établir "un cran en-dessous de 3%, autour de 3%", voire même au-delà.

Dans ces conditions, il est probable que la Fed s'abstienne de modifier sa politique monétaire "pendant un certain temps", a-t-il déclaré, une opinion partagée par la plupart des responsables de la banque centrale américaine.

Alors qu'il était attendu que la Fed réduise ses taux d'intérêt cette année, la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par la campagne de bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran, a jeté une ombre sur les perspectives. Téhéran a bloqué de facto le détroit d'Ormuz, crucial pour les livraisons énergétiques mondiales, en réponse à l'attaque.

(Howard Schneider; version française Jean Terzian)

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