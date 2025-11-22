USA-Marjorie Taylor Greene, figure du mouvement MAGA, va démissionner

Marjorie Taylor Greene, une des plus virulentes représentantes du mouvement "Make America Great Again" au Congrès américain, a annoncé vendredi qu'elle démissionnait de son mandat de député à la Chambre des représentants.

Dans un long message diffusé sur les réseaux sociaux, Marjorie Taylor Greene a indiqué qu'elle quitterait ses fonctions le 5 janvier.

Marjorie Taylor Greene a émergé sur la scène politique en tant que fervente partisane de Donald Trump, mais elle a multiplié ces dernières semaines les critiques envers la Maison Blanche et des responsables du parti républicain ce qui a poussé le président américain à lui retirer son soutien plus tôt ce mois-ci.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)