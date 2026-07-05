USA-Malgré l'orage, Trump prononce un discours du 4 juillet aux accents de campagne

(Actualisé avec déclarations de Donald Trump)

par Andy Sullivan

Le président américain Donald Trump a marqué le 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis par une cérémonie aux allures d'événement de campagne organisée au National Mall de Washington.

"Rien ne peut nous décourager", a dit Donald Trump lorsqu'il est monté sur scène à 23h15 heure locale samedi (03h15 GMT dimanche) après un retard provoqué par un orage.

Les autorités ont permis à la foule venue assister à la cérémonie de revenir près du Washington Monument, où le locataire de la Maison blanche a tenu un discours mêlant appels au patriotisme et à la défense contre les menaces idéologiques perçues de l'étranger et de l'intérieur des Etats-Unis.

Donald Trump a salué les grandes réalisations américaines, comme les victoires dans des guerres, le voyage sur la lune et les premiers vols des Frères Wright, pionniers de l'aviation, ainsi que le système gouvernemental américain en général.

Mais il a aussi exhorté le Congrès à limiter le recours au vote par correspondance et à exiger une preuve de citoyenneté pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales.

Le président américain a également déclaré avoir "anéanti" l'armée iranienne et mis en garde contre une montée du communisme aux Etats-Unis, comparé à un "cancer" qu'il faut extirper rapidement.

Les lieux avaient été évacués plus tôt en raison du mauvais temps, obligeant les gens à s'abriter dans les musées et les bâtiments officiels situés à proximité pendant plusieurs heures.

Les célébrations du 4-juillet, la fête nationale célébrant l'indépendance des Etats-Unis, organisées à Washington rassemblent habituellement des centaines de milliers de personnes.

Les visiteurs ont dû composer cette année avec un dispositif de sécurité renforcé et des températures atteignant 39° Celsius samedi après-midi.

PLUSIEURS CENTAINES DE NATIONALISTES MASQUES

Des centaines de membres du groupe nationaliste "Patriot Front" ont défilé masqués samedi dans divers quartiers de la capitale fédérale des Etats-Unis.

La police de Washington DC a déclaré qu'aucun acte de violence n'avait été signalé.

Les précédents présidents américains ont généralement évité de faire des apparitions en personne lors des cérémonies du 4-juillet, mais Donald Trump a brouillé les frontières entre commémoration officielle et événement de campagne.

Le groupe Freedom 250, mis en place par l'administration Trump, a bloqué la majeure partie du National Mall de Washington pour y organiser une grande foire.

Selon Freedom 250, la foire vise à mettre en avant les personnes et les innovations qui font des Etats-Unis "le plus grand pays du monde".

Des attractions, dont une grande roue, ont été installées, et des emplacements pour des groupes conservateurs et des entreprises du secteur de la défense ont été réservés.

Plusieurs Etats américains à majorité démocrate se sont refusés à envoyer des délégations à Washington, et de nombreux artistes, qui devaient se produire lors de la cérémonie, ont annulé leur participation à l'événement.

Selon un sondage Reuters/Ipsos, une majorité d'Américains estime que les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis sont devenues trop politisées.

(avec Jana Winter; version française Camille Raynaud et Gilles Guillaume)