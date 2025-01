USA: les ventes au détail ralentissent sur le dernier mois de 2024

La consommation des ménages a progressé mais plutôt moins qu'attendu par les marchés au mois de décembre aux Etats-Unis, sous l'effet d'une baisse des dépenses dans les bars et restaurants et d'un rythme faible pour les ventes en ligne.

Les ventes au détail se sont élevées à 729,2 milliards de dollars sur le dernier mois de l'année, soit 0,4% de plus qu'en novembre, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

C'est moins que prévu par les analystes, qui s'attendaient bien à une hausse moins marquée que le mois précédent mais plutôt de l'ordre de 0,5%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Les chiffres pour le mois de novembre ont par ailleurs été révisés en légère hausse, à 725,9 milliards de dollars, soit une progression de 0,8% par rapport au mois d'octobre et non 0,7% comme annoncé initialement.

Sur un an la progression est de 3% par rapport à 2023.

Les ventes en décembre ont notamment profité d'une bonne tenue de celles de l'ameublement et de l'équipement de maison, ainsi que des vêtements et équipements sportifs et culturels, qui sont souvent poussés en avant durant la période des fêtes.

A l'inverse, les matériaux de construction et aménagement ainsi que les restaurants et bars ont reculé sur le mois, les ventes en ligne progressant elles, mais moins que la moyenne globale.

Les ventes au détail ne sont pas ajustées de l'inflation, qui en fait mécaniquement augmenter le montant. Celle-ci a poursuivi son rebond en décembre à 2,9% sur un an, selon l'indice CPI du département américain du Travail.

Face à la baisse de l'inflation, et pour éviter que le chômage ne grimpe trop, la banque centrale américaine a abaissé ses taux, lors de ses trois dernières réunions, pour les ramener dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 28 et 29 janvier et et devrait se conclure par une pause sur les taux, attendus à leur niveau actuel par l'immense majorité des analystes, selon l'évaluation de CME Group.