USA: les ventes au détail progressent encore en novembre, portées par le Black Friday

La consommation des ménages a progressé un peu plus qu'attendu en novembre aux Etats-Unis, notamment porté par une période de Black Friday record, alors que les données pour octobre ont été revues en légère hausse.

Les ventes au détail se sont élevées à 724,6 milliards de dollars en novembre, soit 0,7% de plus qu'au cours du mois précédent, selon les chiffres publiés mardi par le département du Commerce.

C'est mieux qu'attendu puisque les analystes tablaient plutôt sur une hausse de 0,5%, selon le consensus publié par briefing.com.

Les chiffres pour le mois d'octobre ont par ailleurs été révisés à la hausse, à 719,7 milliards de dollars, soit une progression de 0,5% par rapport à septembre, au lieu de 0,4% annoncé initialement.

Sur un an la progression est de 3,8%.

Les ventes d'octobre ont notamment profité de celles de véhicules neufs et de pièces détachées automobiles, qui ont progressé plus que la moyenne, ainsi que, dans une moindre mesure, les biens culturels et sportifs, tels que les livres, instruments de musique ou équipements de sport.

De même les ventes en ligne ont connu une hausse plus marquée, de 1,8%, alors que l'ensemble des magasins physiques, qu'il s'agisse des grands magasins ou des boutiques spécialisées, ont connu un recul de leur activité sur le mois.

Les ventes de vêtements et accessoires ainsi que celles liées à l'alimentation sont orientées à la baisse au mois de novembre, mais notamment du fait de la baisse des prix sur ces produits.

Les ventes au détail ne sont pas ajustées de l'inflation, qui en fait mécaniquement augmenter le montant. Celle-ci a rebondi en novembre à 2,7% sur un an, selon l'indice CPI du département américain du Travail.

Face à la baisse de l'inflation, et pour éviter que le chômage ne grimpe trop, la banque centrale américaine a abaissé ses taux le 7 novembre, pour la deuxième fois d'affilée. Ceux-ci se situent désormais dans la fourchette de 4,50 à 4,75%.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 17 et 18 décembre, et une nouvelle baisse d'un quart de point est attendue par les acteurs du marché, selon l'évaluation de CME Group.