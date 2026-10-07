USA-Les responsables de la Fed divisés sur la justification de la hausse des taux-"minutes"

(Mises à jour avec la publication du procès-verbal)

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont divergé le mois dernier sur le raisonnement justifiant de relever les taux d'intérêt, certains d'entre eux notant la nécessité de contrer le choc énergétique tandis que d'autres, plus conservateurs, ayant dit avant tout vouloir lutter contre l'inflation.

D'après le compte-rendu publié mercredi de la réunion des 15-16 septembre de la Fed, lors de laquelle la banque centrale américaine a voté à l'unanimité pour une hausse des taux de 25 points de base, ses membres ont débattu de la logique de ce resserrement monétaire.

L'idée que la mesure soit avant tout une précaution a été mise en avant par "certains" responsables, est-il indiqué, quand d'autres se sont interrogés sur la perspective que ce relèvement des taux marque le début d'un cycle de resserrement monétaire.

"De nombreux participants ont souligné qu'un relèvement de l'objectif des taux serait prudent pour gérer les risques, fournir des garanties contre l'inflation qui demeure de manière persistante au-dessus de l'objectif en raison d'une demande plus solide qu'attendu", est-il écrit dans les 'minutes'.

Toutefois, d'autres responsables de la Fed ont dit voir la hausse des taux approuvée le mois dernier comme une mesure importante pour empêcher principalement le choc énergétique d'avoir de larges répercussions sur les prix.

Selon le compte-rendu de la réunion, "plusieurs participants ont dit considérer la politique actuelle des taux comme non-restrictive ou légèrement restrictive seulement".

"La plupart des participants ont établi qu'une hausse supplémentaire (...) sera vraisemblablement appropriée d'ici la fin de l'année", est-il ajouté dans le document.

(Howard Schneider; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)