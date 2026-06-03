USA: les embauches dans le privé mieux qu'attendu en mai

Les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont progressé au mois de mai à un rythme plus élevé qu'attendu par les marchés, selon les données publiées mercredi dans le cadre de l'enquête régulière ADP/Stanford Lab.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Selon ce baromètre, les entreprises privées ont créé dans l'ensemble 122.000 emplois le mois dernier, contre 105.000 en avril (chiffre revu en légère baisse), avec une hausse observée dans la majorité des secteurs.

C'est mieux qu'envisagé par les analystes, qui tablaient bien sur une accélération des embauches, mais plus modestement, avec 110.000 embauches attendues, selon les données publiées par MarketWatch.

"Les embauches ont été plus largement réparties en mai que ce que nous avons observé ces dernières années. Le marché du travail continue de montrer un rythme soutenu avant d'entrer dans la saison estivale de création d'emplois", a déclaré la cheffe économiste d'ADP, Nela Richardson, citée dans le communiqué.

Près de la moitié des emplois créés l'ont été par des petites entreprises, même si l'ensemble du spectre a participé à la bonne tenue du marché de l'emploi le mois dernier.

Du côté des secteurs d'activité, outre la santé et l'éducation, qui restent les principaux pourvoyeurs d'emplois aux États-Unis, le transport, le commerce et la logistique ont connu une hausse marquée des embauches, suivi par le secteur des services aux entreprises.

A l'inverse, les services de l'information et de l'extraction des matières premières ont perdu des emplois le mois écoulé.

Les données ADP permettent de prendre le pouls du marché du travail américain, mais sont prises avec des pincettes par nombre d'analystes, du fait de leur spectre réduit.

Elles précèdent de deux jours le rapport officiel sur l'emploi américain.

Si elles étaient confirmées par le rapport officiel sur l'emploi, attendu vendredi, elles montreraient une solidité du marché de l'emploi bienvenue pour la Réserve fédérale (Fed), alors que la banque centrale américaine doit faire face à un rebond de l'inflation provoqué par la guerre au Moyen-Orient.

La Fed dispose d'un double mandat: le maintien de la hausse des prix à un niveau modéré, autour de 2%, et le plein emploi.