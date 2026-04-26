USA-Le suspect auteur des tirs au dîner des correspondants a écrit un manifeste anti-chrétien, selon Trump

* Le manifeste a été envoyé à la famille du suspect, selon un responsable

* Le manifeste se moquait des failles dans la sécurité de l'hôtel

* Le président Trump et les membres de son administration semblaient être les cibles, selon le procureur général par intérim

(Actualisé avec manifeste du suspect, déclarations de Trump)

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le suspect à l'origine des tirs lors du dîner de l'association des correspondants accrédités à la Maison blanche, détenait un manifeste anti-chrétien et "énormément de haine dans son coeur".

Donald Trump son épouse Melania ont été évacués samedi en urgence par des agents du Secret service, lors du dîner de l'association des correspondants accrédités à la Maison blanche, après qu'un homme armé a tenté de forcer la sécurité et ouvert le feu sur des agents à proximité, tentant vraisemblablement de s'en prendre aux membres de l'administration de Donald Trump.

Equipé d'un fusil de chasse, cet homme a tiré sur un agent du service de protection des présidents et anciens présidents américains à un point de contrôle de l'hôtel Washington Hilton avant d'être maîtrisé et arrêté.

L'agent a été touché sur une partie de son corps qui était protégée et n'a pas été blessé, a déclaré à Reuters un responsable du FBI.

Le président américain a qualifié le suspect d'"homme malade" à l'occasion d'une interview accordée à la télévision américaine Fox News.

Le suspect, identifié comme étant Cole Tomas Allen, originaire de Torrance en Californie, a été arrêté sur les lieux de la scène.

"Quand vous lisez son manifeste, il déteste les chrétiens", a déclaré Donald Trump.

Le manifeste a été envoyé à la famille de l'assaillant présumé peu avant l'attaque, selon un membre des forces de l'ordre. Le suspect s'appelait l'"Assassin fédéral amical".

"Tourner la joue quand quelqu'un est oppressé n'est pas un comportement chrétien. C'est une complicité des crimes de l'oppresseur", indique le manifeste, selon le responsable.

Le manifeste pointe également le manque "criant" de sécurité au Washington Hilton, où se tenait le dîner.

Le suspect s'est rendu à Washington en train depuis Los Angeles en transitant par Chicago, a informé le procureur général par intérim des Etats-Unis, Todd Blanche, à NBC News.

Todd Blanche a dit qu'il pensait que l'auteur présumé de la fusillade visait des responsables de l'administration de Donald Trump.

"Il semble bien qu'il ait effectivement cherché à cibler des personnes travaillant au sein de l'administration, y compris probablement le président", a-t-il déclaré sur NBC News.

Le suspect sera formellement inculpé lundi devant un tribunal fédéral pour agression contre un agent fédéral et usage d'une arme à feu dans une tentative de meurtre sur un agent fédéral, a partagé Todd Blanche.

Ce dernier a ajouté que le suspect refusait de coopérer avec les autorités.

LE SUSPECT CONSIDÉRÉ COMME UN "LOUP SOLITAIRE"

Lors d'un point de presse improvisé à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré samedi après l'incident que l'agent visé avait été sauvé par son gilet pare-balles et qu'il était "en bonne santé". Le porte-parole du Secret Service, Anthony Guglielmi, a confirmé que l'agent en question avait quitté l'hôpital.

Environ une heure après avoir été escorté hors de la salle où se déroulait l'événement, Donald Trump a écrit sur son réseau Truth Social qu'un "tireur (avait) été appréhendé".

"Quelle soirée à Washington! Le Secret Service et les forces de l'ordre ont fait un travail formidable", a ajouté le président américain.

"Un homme a pris d'assaut un poste de contrôle de sécurité avec plusieurs armes. Il a été arrêté par des agents très courageux du Secret Service", a dit Donald Trump lors d'une conférence de presse organisée après l'incident à la Maison blanche.

Des images diffusées par le président américain sur Truth Social montraient une personne passant rapidement un point de contrôle, prenant de court les membres du personnel de sécurité avant qu'ils ne dégainent leurs armes.

"Vous savez, il s'est élancé d'une cinquantaine de mètres. Il était très loin de la pièce. Il avançait. Il avançait vraiment vite", a dit Donald Trump.

Les responsables américains pensent qu'il s'agit d'un "loup solitaire", a ajouté Donald Trump. "C'était un homme qui semblait assez diabolique une fois au sol."

Le président américain a indiqué que des agents fédéraux perquisitionnaient le domicile du tireur présumé en Californie.

Le chef de police par intérim de Washington, Jeffery Carroll, a déclaré que le suspect était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. Il a ajouté qu'il est prématuré pour se prononcer sur ses motivations.

D'après les premières informations, il semblerait que Cole Tomas Allen a été un client de l'hôtel, selon Jeffery Carroll.

Anthony Guglielmi du Secret Service a déclaré que l'enquête portait sur une fusillade survenue près de la zone de contrôle principale, à l'entrée de l'événement, aux alentours de 20h35 (00h35 GMT dimanche).

L'incident a soulevé des interrogations sur la sécurité des hauts responsables américains, dont beaucoup étaient réunis dans la vaste salle de bal de l'hôtel.

L'enquête devrait notamment porter sur la manière dont le tireur a pu introduire clandestinement un fusil de chasse dans l'hôtel, qui accueille chaque année le dîner de l'Association des correspondants de la Maison blanche, un événement phare du calendrier mondain de Washington.

Cette soirée de gala, placée sous haute sécurité, a réuni de nombreux membres de l'administration de Donald Trump et d'autres hauts responsables du gouvernement.

(Reportage Bo Erickson, Nandita Bose, Jana Winter, Steve Holland, Kanishka Singh, Tim Reid, Jonathan Landay, Steve Gorman, Trevor Hunnicutt, Susan Heavey, Jasper Ward, Gram Slattery, Humeyra Pamuk et Andrea Shalal à Washington; version française Camille Raynaud, Claude Chendjou et Zhifan Liu)