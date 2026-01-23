USA-Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en janvier - Michigan

PHOTO DE FICHIER : Des personnes font des achats pour le vendredi noir dans un magasin Target à Brooklyn, New York

Le moral des ménages américains s'est ‍amélioré plus que prévu en janvier, montrent vendredi les résultats ‌définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice ​de confiance a progressé à ⁠56,4 ce mois-ci après une première estimation à ⁠54,0 ‍et une lecture de 52,9 ⁠en décembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient ​en moyenne 54,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur ⁠situation actuelle a ​augmenté à 55,4 en janvier ​après 50,4 ​le mois précédent.

Celle des perspectives ​a avancé ⁠à 57,0 contre 54,6 en décembre.

Les anticipations d'inflation à un an sont ressorties à 4,0% ‌ce mois-ci, contre 4,2% en décembre, et celles à cinq ans à 3,3%, contre 3,2% un mois plus tôt.

(Rédigé par ‌Diana Mandiá)