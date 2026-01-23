USA-Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en janvier - Michigan

PHOTO DE FICHIER : Des personnes font des achats pour le vendredi noir dans un magasin Target à Brooklyn, New York
Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en janvier, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance a progressé à 56,4 ce mois-ci après une première estimation à 54,0 et une lecture de 52,9 en décembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 54,0.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 55,4 en janvier après 50,4 le mois précédent.
Celle des perspectives a avancé à 57,0 contre 54,6 en décembre.
Les anticipations d'inflation à un an sont ressorties à 4,0% ce mois-ci, contre 4,2% en décembre, et celles à cinq ans à 3,3%, contre 3,2% un mois plus tôt.
(Rédigé par Diana Mandiá)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer