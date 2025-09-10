USA-Le limogeage de Cook (Fed) par Trump bloqué temporairement par une juge

Une juge fédérale américaine a bloqué temporairement mardi la décision du président Donald Trump de limoger Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, infligeant à la Maison blanche un revers initial dans une bataille juridique sans précédent qui pourrait faire bouger les lignes s'agissant de l'indépendance dont dispose la banque centrale américaine.

Dans sa décision préliminaire, la juge de district Jia Cobb, qui siège dans la capitale Washington, a déclaré que les irrégularités présumées reprochées par l'administration Trump à Lisa Cook dans des déclarations pour des prêts immobiliers ne constituaient pas un "motif raisonnable" pour la limoger.

"Le président Trump n'a pas identifié quoi que ce soit en lien avec la conduite ou les performances professionnelles de Cook comme membre du conseil (des gouverneurs de la Fed) qui montrerait qu'elle nuit au conseil ou aux intérêts publics en exerçant ses fonctions de manière déloyale ou inefficace", a-t-elle écrit.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par la Maison blanche. La Fed a décliné une demande de commentaire.

La décision de la juge Jia Cobb empêche la banque centrale américaine d'acter le limogeage de Lisa Cook tant que la plainte en justice déposée par cette dernière n'aura pas été étudiée.

Donald Trump a publié fin août sur les réseaux sociaux une lettre qu'il a adressée à Lisa Cook pour l'informer qu'il disposait de "motifs suffisants" pour la démettre de son poste de gouverneure de la Fed - une démarche perçue comme une escalade dans les efforts du président américain pour peser sur le fonctionnement de l'institution, historiquement indépendante.

Lisa Cook, qui nie tout acte répréhensible, a déclaré que le chef de la Maison blanche n'avait pas autorité pour la limoger. La Fed a fait savoir que la gouverneure restait en poste.

Il est attendu que l'affaire soit portée devant la Cour suprême des Etats-Unis, avec comme enjeu sous-jacents la capacité de la Fed à fixer les taux d'intérêt sans tenir compte des souhaits des politiciens. Cette indépendance est considérée comme indispensable à toute banque centrale dans ses efforts pour maintenir l'inflation sous contrôle.

Revenu au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump a régulièrement exhorté la Fed à réduire rapidement et amplement les taux d'intérêt, attaquant à plusieurs reprises le patron de l'institution, Jerome Powell, qu'il a dit vouloir remplacer. Le mandat de Powell prend fin en mai 2026.

Les mandats des gouverneurs de la Fed sont conçus pour que leur durée soit supérieure à celle du mandat d'un président. Un gouverneur peut seulement être démis de ses fonctions "pour motif raisonnable".

Une telle démarche n'avait jusqu'alors jamais été initiée par les locataires de la Maison blanche, qui ont traditionnellement privilégié, en particulier dans les années 1970, une approche non-interventionniste à l'égard de la Fed afin de préserver la confiance dans la politique monétaire.

Les emprunts de Lisa Cook dénoncés par l'administration Trump ont été contractés en 2021, alors que Cook était académicienne. Elle est entrée à la Fed l'année suivante.

Dans la décision rendue mardi, la juge Jia Cobb a déclaré que la "meilleure lecture" de la loi stipule qu'un gouverneur de la Fed peut seulement être limogé pour des actes répréhensibles commis durant son mandat.

(Daniel Wiessner, Ismail Shakil, Andrea Shalal; version française Jean Terzian)