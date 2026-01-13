USA-Le couple Clinton refuse de témoigner dans l'enquête Epstein

par Bhargav Acharya et Nolan D. McCaskill

Bill et Hillary Clinton ont refusé mardi de témoigner dans le cadre d'une enquête parlementaire menée par les républicains sur le financier décédé et condamné pour crimes sexuels Jeffrey Epstein, qualifiant la procédure d'exercice partisan.

"Chaque personne doit décider quand elle en a assez et est prête à se battre pour ce pays, ses principes et son peuple, quels qu'en soient les risques", ont écrit les Clinton dans une lettre adressée au représentant républicain James Comer, président de la commission de contrôle de la Chambre des représentants.

"Pour nous, ce moment est venu."

James Comer a menacé de faire voter la mise en accusation des Clinton pour outrage s'ils ne comparaissent pas, ce qui pourrait entraîner des poursuites pénales.

Dans la lettre publiée sur les réseaux sociaux par Hillary Clinton, le couple affirme avoir tenté de fournir les "rares informations" dont il dispose pour aider à l'enquête et accuse Comer de détourner l'attention des échecs de l'administration Trump.

"Nous l'avons fait parce que les crimes de M. Epstein étaient horribles. Si le gouvernement n'a pas tout mis en œuvre pour enquêter et poursuivre ces crimes, pour quelque raison que ce soit, cela devrait être le coeur de votre travail (...). Rien n'indique que vous le fassiez", écrivent-ils.

"Il n'existe aucune explication plausible à ce que vous faites, hormis la politique partisane", ajoutent-ils, en anticipant que James Comer demandera à la commission de les mettre en accusation.

James Comer a déclaré que "la plupart des Américains" veulent que Bill Clinton réponde aux questions sur ses liens avec Jeffrey Epstein. L'élu du Kentucky a affirmé que Jeffrey Epstein s'était rendu à 17 reprises à la Maison blanche lorsque Bill Clinton était président et que ce dernier avait pris l'avion de l'homme d'affaires une trentaine de fois.

Bill Clinton a voyagé à bord de l'avion d'Epstein à plusieurs reprises au début des années 2000, après avoir quitté ses fonctions. Il a exprimé des regrets sur cette relation et assuré n'avoir rien su des activités criminelles de Jeffrey Epstein. Aucun élément ne prouve que l'ancien président ait été impliqué dans un trafic sexuel.

"Personne n'accuse Bill Clinton d'actes répréhensibles", a assuré James Comer. "Nous avons simplement des questions."

Sous la pression de la base politique de Donald Trump, la présidence a ordonné au département de la Justice de publier des dossiers liés aux enquêtes criminelles sur Jeffrey Epstein, ancien ami des Clinton et de Trump, conformément à une loi sur la transparence adoptée par le Congrès.

Dans un autre courrier adressé lundi à la commission, les avocats des Clinton ont affirmé que les assignations à comparaître étaient invalides, inapplicables et "n'étaient rien d'autre qu'une manoeuvre visant à embarrasser des rivaux politiques, comme l'a ordonné le président Trump".

(Bhargav Acharya à Toronto et Nolan D. McCaskill à Washington ; version française Nicolas Delame)