USA-La Fed opte pour le statu quo sur ses taux

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, laissé mercredi l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, malgré la guerre en cours en Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole et qui alimente la crainte d'une résurgence de l'inflation.

La décision sur les taux été prise à 11 voix contre une, montre le communiqué de la banque centrale américaine publié à l'issue d'une réunion de deux jours.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter cette décision au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT.

La Fed avait déjà opté pour une pause sur ses taux fin janvier après trois baisses consécutives des coûts d'emprunt depuis la reprise du cycle d'assouplissement monétaire en septembre.

Une enquête Reuters, publiée le 12 mars, montrait que les 96 économistes interrogés prévoyaient que la banque centrale américaine maintiendrait ses taux dans leur fourchette actuelle ce mercredi.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoît Van Overstraeten)