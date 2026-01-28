USA-La Fed laisse ses taux directeurs inchangés

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, laissé mercredi inchangé l'objectif de taux des "fed funds" dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, citant une inflation toujours élevée et une croissance économique solide.

Cette décision intervient après trois baisses consécutives des coûts d'emprunt depuis la reprise du cycle d'assouplissement monétaire en septembre.

La décision sur les taux n'a pas été prise à l'unanimité, 2 membres du FOMC, le comité de politique monétaire, s'étant prononcés contre, montre le communiqué de la banque centrale américaine publié à l'issue d'une réunion de deux jours.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter cette décision au cours d'une conférence de presse prévue à 19h30 GMT.

Cette première réunion de la banque centrale américaine en 2026 a été assombrie par les risques pesant sur l'indépendance de l'institution. Jerome Powell, dont le mandat prendra fin en mai, est menacé d'une enquête pénale par l'administration Trump, qui tente également de limoger la gouverneure Lisa Cook.

(Reportage Howard Schneider, version française Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)