USA-La Fed abaisse ses taux pour la 3e fois consécutive
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 20:03

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, troisième baisse consécutive des coûts d'emprunt depuis la reprise du cycle d'assouplissement monétaire en septembre.

La décision sur les taux n'a pas été prise à l'unanimité, trois membres du FOMC, le comité de politique monétaire, s'étant prononcés contre, montre le communiqué de la banque centrale américaine publié à l'issue d'une réunion de deux jours.

Avant la baisse de septembre, puis celle d'octobre, la précédente réduction des taux de la Fed remontait à décembre 2024.

Une majorité d'économistes interrogés par Reuters, soit 89 sur 108, a estimé dans une enquête publiée le 4 décembre que la banque centrale américaine abaisserait ses taux d'un quart de point ce mercredi.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter cette décision au cours d'une conférence de presse prévue à 19h30 GMT.

(Howard Schneider à Washington, rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

