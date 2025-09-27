 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-La Cour suprême autorise Trump à bloquer $4 mds d'aide étrangère
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 00:42

par John Kruzel

La Cour suprême des Etats-Unis s'est à nouveau rangée vendredi du côté de Donald Trump, autorisant son administration à bloquer environ quatre milliards de dollars d'aide étrangère autorisée par le Congrès pour l'exercice fiscal en cours, le président souhaitant mettre en oeuvre son programme "L'Amérique d'abord".

Les juges ont bloqué l'ordonnance du juge de district Amir Ali, basé à Washington, qui avait ordonné à l'administration de prendre rapidement des mesures pour débloquer cette aide. La décision du juge Amir Ali est intervenue dans le cadre d'une action en justice intentée par des groupes d'aide qui contestaient l'action de l'administration américaine.

Le litige porte sur la question de savoir dans quelle mesure un président a le pouvoir d'annuler des fonds alloués par le Congrès à des programmes qui ne sont pas conformes à sa politique.

L'administration américaine a déclaré dans les documents de procédure que les fonds concernés étaient "contraires à la politique étrangère des Etats-Unis", reflétant les initiatives de Donald Trump pour réduire l'aide américaine à l'étranger dans le cadre de son programme "L'Amérique d'abord".

Donald Trump a également entrepris de démanteler l'Agence américaine pour le développement international (USAID), la principale agence américaine d'aide à l'étranger.

L'exercice fiscal 2025 de l'administration américaine s'achève le 30 septembre. Les quatre milliards de dollars étaient destinés par le Congrès à l'aide étrangère, aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et aux efforts de promotion de la démocratie à l'étranger.

(Reportage John Kruzel; version française Claude Chendjou)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank