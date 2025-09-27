USA-La Cour suprême autorise Trump à bloquer $4 mds d'aide étrangère

par John Kruzel

La Cour suprême des Etats-Unis s'est à nouveau rangée vendredi du côté de Donald Trump, autorisant son administration à bloquer environ quatre milliards de dollars d'aide étrangère autorisée par le Congrès pour l'exercice fiscal en cours, le président souhaitant mettre en oeuvre son programme "L'Amérique d'abord".

Les juges ont bloqué l'ordonnance du juge de district Amir Ali, basé à Washington, qui avait ordonné à l'administration de prendre rapidement des mesures pour débloquer cette aide. La décision du juge Amir Ali est intervenue dans le cadre d'une action en justice intentée par des groupes d'aide qui contestaient l'action de l'administration américaine.

Le litige porte sur la question de savoir dans quelle mesure un président a le pouvoir d'annuler des fonds alloués par le Congrès à des programmes qui ne sont pas conformes à sa politique.

L'administration américaine a déclaré dans les documents de procédure que les fonds concernés étaient "contraires à la politique étrangère des Etats-Unis", reflétant les initiatives de Donald Trump pour réduire l'aide américaine à l'étranger dans le cadre de son programme "L'Amérique d'abord".

Donald Trump a également entrepris de démanteler l'Agence américaine pour le développement international (USAID), la principale agence américaine d'aide à l'étranger.

L'exercice fiscal 2025 de l'administration américaine s'achève le 30 septembre. Les quatre milliards de dollars étaient destinés par le Congrès à l'aide étrangère, aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et aux efforts de promotion de la démocratie à l'étranger.

(Reportage John Kruzel; version française Claude Chendjou)