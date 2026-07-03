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USA-La canicule perturbe les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 22:01

La canicule qui sévit sur le centre et l'est des Etats-Unis a perturbé vendredi les cérémonies prévues pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance du pays, avec des annulations et des reports de défilés, de concerts et de feux d'artifice.

La grande "foire" voulue par le président Donald Trump sur le National Mall de Washington a notamment dû fermer provisoirement ses portes vendredi après-midi par une température de 38° Celsius.

Les organisateurs espèrent pouvoir la rouvrir dans la journée, si le temps le permet, avec des aménagements tels que l'installation de tentes de rafraîchissement et de brumisateurs.

La vague de chaleur s'est étendue cette semaine du Midwest vers l'est des Etats-Unis et plus de 185 millions de personnes étaient concernées vendredi par des alertes à la canicule, selon le service national de météorologie (NWS), qui dit craindre des pics de température à 46° en de nombreux endroits du pays.

Des événements prévus pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, officiellement célébrée samedi 4 juillet, ont été annulés dans au moins sept Etats, notamment une grande parade prévue à Philadelphie, où la France doit affronter le Paraguay samedi en fin d'après-midi en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football.

(Ahmed Aboulenein à Washington et Nathan Layne à New York, version française Bertrand Boucey)

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