USA: l'inflation a ralenti en février, davantage qu'attendu

L'inflation aux Etats-Unis a ralenti en février un peu plus que prévu, s'inscrivant à +2,8% sur un an, selon l'indice CPI publié mercredi qui marque une détente après quatre mois consécutifs d'accélération.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2%, contre 0,5% en janvier, selon le ministère américain du Travail.

Les analystes s'attendaient plutôt à une hausse de 2,9% en glissement annuel et de 0,3% sur un mois, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le mois dernier, cette publication avait bousculé les marchés, en étant plus élevée que ce que prévoyaient les analystes.

Après avoir mis la reconquête du pouvoir d'achat au cœur de sa campagne, le président Donald Trump, investi depuis le 20 janvier, avait immédiatement mis ce regain d'inflation sur le dos de son prédécesseur Joe Biden.

La plupart des économistes et analystes s'attendent à voir les prix commencer à grimper sur le marché intérieur américain à mesure que les nouveaux droits de douane mis en place par le chef de l'Etat entrent en vigueur.

L'indice CPI mesurant l'inflation dite-sous-jacente - hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie - a aussi ralenti sur un mois (+0,2% après +0,4% en janvier) et sur un an (+3,1% contre +3,3%).

Les Américains, qui ont fait face à des fortes augmentations de prix à la suite de la pandémie de Covid-19, guettent au quotidien l'envolée du prix des oeufs, due aux ruptures d'approvisionnement provoquées par la grippe aviaire.

L'indice évaluant le coût de ces protéines a encore augmenté de 12,5% sur un mois.

Les seuls indices de prix en repli en février sont ceux des billets d'avion et des voitures neuves, relève le ministère du Travail.

Pour guider sa politique monétaire, la Réserve fédérale (Fed) privilégie une autre mesure d'inflation, l'indice PCE, publié en fin de mois, qui a aussi récemment ralenti (à +2,5% sur un an en janvier). L'objectif de la Fed est de ramener sa hausse à 2%.