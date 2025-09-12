USA-L'auteur présumé du meurtre de Charlie Kirk a été arrêté

(Actualisé avec conférence de presse du FBI et du gouverneur de l'Utah)

L'auteur présumé du meurtre du militant conservateur Charlie Kirk perpétré dans une université de l'Utah était détenu par la police vendredi, a annoncé le gouverneur de l'Etat, Spencer Cox.

"Nous le tenons", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le suspect a été identifié comme étant Tyler Robinson, âgé de 22 ans et originaire de l'Utah.

D'après le gouverneur, le jeune homme a suggéré avoir commis le meurtre auprès d'un proche qui a ensuite contacté la police.

Un membre de la famille du suspect a indiqué que ce dernier s'était récemment politisé et avait tenu des propos désobligeants à l'égard de Charlie Kirk, a expliqué Spencer Cox.

Tyler Robinson a été arrêté jeudi soir, près de 33 heures après le meurtre, a précisé le directeur du FBI Kash Patel en conférence de presse.

Figure de l'extrême droite connu pour ses positions contre le "wokisme", l'avortement, l'homosexualité ou l'immigration, Charlie Kirk, 31 ans, était proche de Donald Trump dont il avait contribué à l'élection l'an dernier en mobilisant un électorat jeune jusqu'ici éloigné du Parti républicain.

Il a été atteint d'une balle en plein cou alors qu'il répondait à des étudiants sous un chapiteau en plein air à l'occasion d'une conférence "Prove Me Wrong" (Prouvez-moi que j'ai tort) devant environ 3.000 personnes à l'université de Utah Valley à Orem, à environ 65 km au sud de Salt Lake City.

Les enquêteurs ont eu accès à des commentaires de Tyler Robinson tenus sur la plate-forme de messagerie Discord dans lesquels il décrit la façon dont il a récupéré un fusil pour le laisser ensuite dans un buisson, enveloppé dans une serviette.

Ces propos correspondent à la description de l'arme retrouvée par les autorités après la fusillade dans une zone boisée près du campus universitaire.

Les munitions retrouvées sur les lieux portaient des inscriptions, telles que "Hé, fasciste, attrape !" ou "Si tu lis ça, tu es gay, MDR !", a déclaré Spencer Cox.

(Rédigé par Andrea Shalal, version française Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)