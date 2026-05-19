USA-Fusillade devant une mosquée de San Diego, cinq morts dont deux suspects

Deux adolescents armés ont fait feu lundi peu avant midi (19h00 GMT) contre le Centre islamique de San Diego, en Californie, tuant trois hommes qui se trouvaient devant la mosquée, parmi lesquels un agent de sécurité, avant d'être retrouvés morts, a déclaré la police.

Tous les enfants présents dans l'école attenante, qui fait partie du complexe de la mosquée, la plus grande de la région de San Diego, sont sains et saufs, a déclaré le chef de la police locale.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dans l'après-midi, Scott Wahl a également indiqué que le FBI a été sollicité pour participer à l'enquête sur l'incident qui, a-t-il dit, est considéré comme un crime haineux.

Les forces de l'ordre, dépêchées en masse sur les lieux de l'attaque, ont découvert les corps de trois hommes abattus devant la mosquée, a-t-il déclaré, ajoutant que l'agent de sécurité avait vraisemblablement empêché un bain de sang encore plus important.

Peu après, a dit Scott Wahl, la police a découvert dans un véhicule stationné au milieu d'une rue les corps de deux jeunes hommes, âgés de 17 ans et 19 ans, qui se sont vraisemblablement donnés la mort.

Les enquêteurs cherchent à déterminer les motivations des suspects, a-t-il dit également.

(Reportage de Mike Blake à San Diego, avec Steve Gorman et Andrew Hay; version française Jean Terzian)