USA-Fusillade contre un centre de la police de l'immigration à Dallas, un mort et plusieurs blessés

Une personne a été tuée et plusieurs blessées mercredi lors d'une fusillade visant un bureau fédéral de l'immigration et des douanes (ICE) à Dallas, au Texas, ont fait savoir des responsables fédéraux, qui ont précisé que le suspect est mort.

La police a répondu à des informations faisant état d'une fusillade dans le bureau situé dans le nord-ouest de Dallas vers 7h30 heure locale (12h30 GMT), ont rapporté les médias locaux.

Le tireur a été tué après s'être infligé une blessure par balle, ont indiqué les responsables fédéraux.

La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, avait d'abord affirmé dans un message sur le réseau sicial X qu'il y avait de nombreux morts et blessés et que le tireur était décédé.

Selon l'ICE, le bureau local où s'est déroulé la fusillade décide de la libération ou de la détention des personnes prises en charge.

Les victimes étaient conduites dans le bâtiment pour être prises en charge et rapatriées, a rapporté Fox News, citant des sources du département de police de Dallas.

Deux personnes ont été transportées à l'hôpital avec des blessures par balle. Une victime est décédée sur place. Le département de police de Dallas a confirmé sur X que le suspect est décédé.

Des images diffusées par les médias locaux ont montré une importante intervention des forces de l'ordre autour du bâtiment.

Le tireur a été retrouvé mort sur le toit d'un bâtiment voisin, selon une information de la chaîne locale ABC WFAA, citant des sources.

"Selon les premières informations, il s'agirait d'un tireur embusqué", a déclaré Todd Lyons, directeur intérimaire de l'ICE, à CNN.

Certains médias ont indiqué qu'au moins quelques-unes des victimes se trouvaient dans un état critique.

Un porte-parole de l'ICE n'a pas répondu aux questions de Reuters dans l'immédiat.

"Les évènements sont en cours et les informations sont limitées", a déclaré la police de Dallas à Reuters.

(Rédigé par Brendan O'Brien à Chicago et Rich McKay à Atlanta ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)