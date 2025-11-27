USA-Fusillade à Washington, deux membres de la Garde nationale blessés

par Jana Winter, Ted Hesson et Leah Douglas

Deux membres de la Garde nationale ont grièvement blessés mercredi après avoir été touchés par des tirs lors d'une fusillade qui a éclaté dans une zone très fréquentée de Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis.

Le suspect a été identifié par les enquêteurs comme étant Rahmanullah Lakanwal, un Afghan de 29 ans, selon deux membres de l'administration américaine. L'un des responsables a dit que l'enquête portait sur un acte de terrorisme.

Rahmanullah Lakanwal est arrivé aux Etats-Unis en 2021 dans le cadre du programme "Operation Allies Welcome", selon un deuxième responsable.

Ce programme a été mis en place durant la présidence de Joe Biden afin de permettre à des milliers d'Afghans ayant aidé les Etats-Unis lors de la guerre d'Afghanistan et encourant des représailles de la part des talibans de s'établir aux Etats-Unis après le retrait des forces américaines.

Rahmanullah Lakanwal avait déposé une demande d'asile en décembre 2024 qui a été approuvée le 23 avril dernier, selon le responsable. Il n'a pas de casier judiciaire.

Le président américain Donald Trump, qui se trouve en Floride en raison des congés de Thanksgiving, a diffusé une vidéo enregistrée dans laquelle il qualifie la fusillade "d'acte malveillant, de haine et de terrorisme".

Il a déclaré que son administration "réexaminerait" tous les Afghans entrés aux Etats-Unis durant la présidence de Joe Biden.

Les deux victimes, membres de la Garde nationale de Virginie-Occidentale, effectuaient une "patrouille à haute visibilité" lorsque le suspect a surgi du coin d'une rue et a ouvert le feu, a déclaré Jeff Carroll, chef adjoint de la police métropolitaine.

Après un échange de tirs, d'autres membres de la garde nationale sont parvenus à maîtriser le suspect, a-t-il indiqué. Des responsables ont fait savoir que le suspect semblait avoir agi seul.

Les deux victimes se trouvent dans un état critique, a indiqué Kash Patel, directeur du FBI, lors d'une conférence de presse.

"Il s'agit d'une attaque ciblée", a dit la maire de Washington, Muriel Bowser.

Donald Trump a ordonné en août dernier le déploiement de la Garde nationale à Washington dans le cadre de sa politique controversée de répression de l'immigration et de la criminalité visant les villes dirigées par les démocrates.

Environ 2.200 militaires de la Garde nationale sont déployés à Washington, dont des contingents du District de Columbia, ainsi que de la Louisiane, du Mississippi, de l'Ohio, de la Caroline du Sud, de la Virginie-Occidentale, de la Géorgie et de l'Alabama.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré aux journalistes que Donald Trump avait demandé le déploiement de 500 soldats de la Garde nationale supplémentaires à Washington à la suite de la fusillade.

(Avec Idrees Ali, Jeff Mason, Steve Gorman, Kanishka Singh, Phil Stewart, Ismail Shakil, Maria Tsvetkova, Jasper Ward et David Morgan, rédigé par Joseph Ax; version française Camille Raynaud)