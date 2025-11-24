 Aller au contenu principal
USA et Ukraine n'ont plus que quelques désaccords, dit la Maison blanche
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 21:48

Les Etats-Unis et l'Ukraine n'ont plus que "quelques points de désaccord" après leurs discussions productives sur un éventuel plan de paix pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré lundi la porte-parole de la Maison blanche.

Karoline Leavitt a dit sur Fox News que Donald Trump était optimiste sur la possibilité d'un accord, en rejetant les affirmations selon lesquelles le président américain soutiendrait plus un camp qu'un autre.

Donald Trump met la pression aussi bien sur son homologue russe Vladimir Poutine que sur son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, a-t-elle dit.

Aucune rencontre n'est prévue cette semaine entre Donald Trump et Volodimir Zelensky pour finaliser un nouveau plan de paix amendé par rapport à la version initiale présentée aux Ukrainiens par Washington, a déclaré Karoline Leavitt.

La version initiale du plan de paix américain a été critiquée pour certaines de ses propositions alignées sur les exigences de la Russie.

(Jasper Ward et Kanishka Singh, version française Bertrand Boucey)

