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USA et Mexique concluent un premier cycle de discussions commerciales
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 23:28

Les Etats-Unis et le Mexique ont conclu vendredi un premier cycle de discussions bilatérales visant à réviser leurs règles d'échange dans le cadre de l'accord trilatéral de libre-échange nord-américain, qui comprend également le Canada.

"Les Etats-Unis ont conclu les discussions avec l'objectif de réduire le déficit commercial avec le Mexique et de renforcer les chaînes d'approvisionnement américaines", a déclaré dans un communiqué le bureau du représentant américain au Commerce.

Les négociations portaient sur les règles d'origine des composants des véhicules, l'acier, l'aluminium et la sécurité économique, a précisé l'USTR.

Les deux parties poursuivront leurs discussions sur le volet agricole et les règles d'équité en matière de concurrence les 16 et 17 juin à Washington. Une troisième session est prévue durant la semaine du 20 juillet à Mexico. Pour l'heure, le Canada n'est pas invité.

(David Lawder, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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