USA-Donald Trump en "santé exceptionnelle", selon son médecin

par Trevor Hunnicutt, Gram Slattery et Steve Holland

Le président américain Donald Trump est en "santé exceptionnelle", a affirmé vendredi son médecin Sean Barbabella dans une note diffusée par la Maison blanche, précisant que son "âge cardiaque" est inférieur de 14 ans à son âge réel.

Âgé de 79 ans, Donald Trump est devenu en janvier le président le plus âgé à entrer en fonction aux États-Unis. Il est également le deuxième plus âgé à avoir exercé cette fonction dans l'histoire du pays.

Depuis son retour à la Maison blanche, le président républicain a maintenu un rythme soutenu et continue d'afficher un goût prononcé pour la viande rouge. Il prévoit de se rendre au Proche-Orient dimanche, après avoir négocié un accord de cessez-le-feu à Gaza.

"Donald Trump reste en santé exceptionnelle, présentant de solides performances cardiovasculaires, pulmonaires, neurologiques et physiques", a écrit Sean Barbabella dans une note adressée à la porte-parole de la Maison blanche Karoline Leavitt.

Le président a également reçu des examens de santé préventifs et des vaccins, notamment contre la grippe saisonnière et une dose de rappel actualisée contre le COVID-19, en prévision de son prochain déplacement à l'étranger.

"Son âge cardiaque – une mesure validée de la vitalité cardiovasculaire via ECG – a été estimé à environ 14 ans de moins que son âge chronologique", précise la note, qui ne comporte que quelques paragraphes.

La santé de Donald Trump est scrutée de près, un an après que Joe Biden a renoncé à briguer un second mandat en 2024, sur fond de doutes concernant sa capacité à exercer ses fonctions. Durant la campagne présidentielle de l'an dernier, Donald Trump avait mis en avant sa vitalité pour se démarquer de son rival démocrate.

Vendredi matin, il s'est rendu au centre médical militaire national Walter Reed, à Bethesda (Maryland), pour un examen médical annuel de routine, ainsi qu'une rencontre avec des militaires et une prise de parole.

Cette visite intervient six mois après un examen physique approfondi. Une note publiée à l'issue de cet examen en avril indiquait que Trump mesurait 1,90 mètre (6 pieds 3 pouces), pesait 102 kg (224 livres) et présentait un taux de cholestérol bien contrôlé. Le document saluait également sa robustesse et ses performances au golf.

En juillet, la Maison blanche avait révélé que Trump souffrait d'un gonflement des jambes et d'ecchymoses à la main droite, après la diffusion de photos montrant ses chevilles enflées et une zone maquillée sur sa main.

Sean Barbabella avait alors précisé que les examens médicaux avaient conclu à une "insuffisance veineuse chronique", une affection bénigne et fréquente chez les personnes de plus de 70 ans. Il avait également attribué les ecchymoses à une irritation mineure des tissus mous, causée par des poignées de main fréquentes et la prise d'aspirine dans le cadre d'un "traitement standard de prévention cardiovasculaire".

Depuis, la Maison blanche a minimisé les inquiétudes concernant la santé du président, sans détailler les modalités de traitement du problème veineux.

En 2020, lors de son premier mandat, la Maison blanche avait livré des évaluations contradictoires et opaques sur l'état de santé de Trump après sa contamination au COVID-19.

(version française Nicolas Delame)