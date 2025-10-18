USA-Deux "narcoterroristes" remis à l'Equateur et à la Colombie

Le président Donald Trump a déclaré samedi que deux "narcoterroristes" ayant survécu à une frappe américaine contre un sous-marin transportant de la drogue allaient être remis à l'Equateur et à la Colombie.

"J'ai eu le grand honneur de détruire un très grand SOUS-MARIN TRANSPORTEUR DE DROGUE qui se dirigeait vers les Etats-Unis sur une route de transit bien connue des narcotrafiquants", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

"Les services de renseignement américains ont confirmé que ce navire était chargé principalement de Fentanyl et d'autres stupéfiants illégaux", a-t-il ajouté.

Vendredi, le président américain a fait savoir qu'une frappe américaine avait récemment visé un sous-marin transportant de la drogue, dans le cadre d'une offensive de Washington contre le trafic de stupéfiants dans les Caraïbes et au large du Venezuela.

(Rédigé par Bhargav Acharya à Toronto; version française Claude Chendjou)