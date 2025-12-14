 Aller au contenu principal
USA-Deux morts et huit blessés graves après une fusillade à la Brown University
information fournie par Reuters 14/12/2025 à 00:41

(Actualisé avec précisions)

Au moins deux personnes ont été tuées samedi lors d'une fusillade survenue à la Brown University, qui fait partie de la très fermée "Ivy League" rassemblant les établissements supérieurs d'élite américains, à Providence, dans l'Etat de Rhode Island, a déclaré le maire de la ville.

Huit personnes ont été grièvement blessées, a indiqué le maire de Providence Brett Smiley lors d'une conférence de presse. Aucun suspect n'a encore été interpellé, a-t-il ajouté.

Le FBI et des responsables fédéraux se sont rendus sur place, a déclaré l'Attorney General (ministre de la Justice) Pam Bondi sur le réseau social X.

La cheffe de l'information pour la sécurité publique de la ville de Providence, Kristy DosReis, a fait savoir plus tôt que l'enquête était en cours et que les autorités appelaient la population à rester à l'abri.

(Chris Prentice, rédigé par Jason Lange; version française Camille Raynaud)

