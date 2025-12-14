USA-Deux morts et huit blessés graves après une fusillade à l'université de Brown

(Actualisé avec précisions)

Au moins deux personnes ont été tuées samedi lors d'une fusillade survenue à l'université de Brown à Providence, dans l'Etat de Rhode Island, a déclaré Brett Smiley, le maire de la ville, lors d'une conférence de presse.

Huit personnes ont été grièvement blessées lors de la fusillade, survenue dans un bâtiment de l'université alors que se déroulaient des examens, a indiqué Brett Smiley. La police recherche encore le tireur, a-t-il précisé.

Brett Smiley a déclaré ne pas être en mesure de fournir des détails concernant les victimes dans l'immédiat.

Les responsables ayant participé à la conférence de presse ont indiqué que les autorités recherchaient un homme vêtu de noir.

Le FBI et des responsables fédéraux se trouvent sur les lieux, ont dit les responsables, qui ont indiqué qu'aucun suspect n'avait été interpellé.

L'université de Brown, qui fait partie de la très fermée "Ivy League" rassemblant les établissements supérieurs d'élite américains, compte des centaines de bâtiments.

Le président américain Donald Trump a dit aux journalistes avoir été informé de la situation qu'il a qualifiée de "terrible".

"Nous ne pouvons que prier pour les victimes et ceux qui ont été gravement blessés", a-t-il déclaré.

(Chris Prentice et Jason Lange à New York, rédigé par Raphael Satte; version française Camille Raynaud)