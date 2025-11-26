 Aller au contenu principal
USA-Deux membres de la Garde nationale touchés par des tirs à Washington
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 21:17

(Actualisé avec détails)

Deux membres de la Garde nationale ont été touchés par des tirs à Washington mercredi, a déclaré la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, dans un message sur X.

La police de Washington a déclaré séparément qu'il y avait eu une fusillade à un pâté de maisons de la Maison blanche.

Un suspect a été arrêté et le secteur est sécurisé, a ajouté la police.

Le président Donald Trump, qui se trouve en Floride en raison des congés de Thanksgiving, a été informé de la situation, a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt.

Le vice-président américain JD Vance se trouve dans l'Etat du Kentucky.

Les services secrets américains n'ont pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Reportage Jasper Ward et Jeff Mason, rédigé par Costas Pitas ; version française Kate Entringer)

