USA-Deux membres de la Garde nationale blessés dans une fusillade à Washington

(Actualisé avec détails)

Deux membres de la Garde nationale ont été touchés par des tirs lors d'une fusillade qui a éclaté dans une zone très fréquentée près de la Maison blanche, dans le centre de Washington, et le suspect a été blessé par balle.

Le suspect a surgi du coin d'une rue et a ouvert le feu sur les soldats de la Garde nationale qui effectuaient une patrouille à haute visibilité, a déclaré Jeff Carroll, chef adjoint de la police métropolitaine.

"Il s'agit d'une attaque ciblée", a dit la maire de Washington, Muriel Bowser.

Les deux victimes se trouvent dans un état critique, a indiqué Kash Patel, directeur du FBI, lors d'une conférence de presse.

Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, avait annoncé la mort des deux militaires sur le réseau social X avant de publier une deuxième déclaration citant des "informations contradictoires" concernant leur état.

Le tireur présumé, blessé par balle, a été transporté à l'hôpital, selon un responsable de l'administration Trump.

Le mobile de la fusillade, qui a eu lieu près de Farragut Square, un lieu situé à quelques rues de la Maison blanche, n'était pas connu dans l'immédiat.

La police de Washington a fait savoir plus tôt que le secteur était sécurisé.

Le président Donald Trump, qui se trouve en Floride en raison des congés de Thanksgiving, a fustigé sur le réseau social Truth "l'animal qui a tiré sur les deux gardes nationaux", précisant que le suspect était "grièvement blessé".

Le vice-président américain JD Vance se trouve dans l'Etat du Kentucky.

La fusillade a déclenché une réaction de l'ensemble des agences de sécurité de Washington, des services secrets à la police métropolitaine, en passant par la police des transports en commun.

Donald Trump a ordonné en août dernier le déploiement de la Garde nationale à Washington dans le cadre de sa politique controversée de répression de l'immigration et de la criminalité visant les villes dirigées par les démocrates.

Environ 2.200 militaires de la Garde nationale sont déployés à Washington, dont des contingents du District de Columbia, ainsi que de la Louisiane, du Mississippi, de l'Ohio, de la Caroline du Sud, de la Virginie-Occidentale, de la Géorgie et de l'Alabama.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré aux journalistes que Donald Trump avait demandé le déploiement de 500 soldats de la Garde nationale supplémentaires à Washington à la suite de la fusillade.

(Reportage Leah Douglas, Idrees Ali, Jeff Mason, Steve Gorman, Jasper Ward, Kanishka Singh, Phil Stewart et Jana Winter, rédigé par Joseph Ax et Costas Pitas ; version française Kate Entringer)