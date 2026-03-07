USA-Des tornades font au moins quatre morts dans le Michigan

Des tornades et de fortes tempêtes ont fait au moins quatre morts et plus d'une dizaine de blessés vendredi dans le sud du Michigan, ont déclaré les autorités locales.

Trois morts et des dizaines de blessés ont été signalés dans le comté de Branch, a dit le bureau du shérif local. Les autorités du comté de Cass ont fait état d'un mort et de plusieurs blessés.

"Plusieurs grandes structures - dont des maisons et des granges - ont été grandement endommagées ou complètement détruites", montre un communiqué diffusé sur le site internet du comté de Cass.

Des centaines de personnes sont en outre affectées par des coupures de courant, ont indiqué les autorités.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a dit qu'elle avait ouvert le centre des opérations d'urgence de l'Etat afin de surveiller l'évolution de la situation.

(Maria Tsvetkova; version française Camille Raynaud)