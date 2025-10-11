USA-Des milliers de fonctionnaires au chômage, Trump accuse les démocrates

par Ahmed Aboulenein, Andy Sullivan, Nathan Layne et Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump a imputé samedi aux démocrates sa décision de licencier des milliers de fonctionnaires fédéraux, mettant à exécution sa menace de réduire les effectifs de l'administration pendant la fermeture du gouvernement.

Des licenciements ont été engagés dans plusieurs agences, dont le département du Trésor, le ministère de la Santé, l'Internal Revenue Service (IRS), les départements de l'Éducation, du Commerce, ainsi que la division cybersécurité du département de la Sécurité intérieure, ont indiqué des porte-parole.

L'ampleur totale des suppressions de postes n'était pas immédiatement connue.

Environ 300.000 fonctionnaires civils fédéraux devaient déjà quitter leur poste cette année dans le cadre d'une campagne de réduction des effectifs lancée plus tôt par Donald Trump.

"C'est eux qui ont commencé", a déclaré Donald Trump à des journalistes dans le Bureau ovale, qualifiant les licenciements de "dirigés par les démocrates".

Les républicains de Trump détiennent la majorité dans les deux chambres du Congrès, mais ont besoin de voix démocrates au Sénat pour faire adopter toute mesure de financement du gouvernement.

Les démocrates réclament une prolongation des subventions à l'assurance santé, arguant que les coûts médicaux grimperont fortement pour de nombreux Américains bénéficiant de la loi sur l'Affordable Care Act, soit environ 24 millions de personnes.

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de licencier des fonctionnaires pendant cette impasse budgétaire, qui entrera ce samedi vendredi dans son onzième jour. Il a laissé entendre que son administration ciblerait en priorité les agences soutenues par les démocrates.

(Ahmed Aboulenein, Andy Sullivan Nathan Layne et Courtney Rozen, version française Nicolas Delame)