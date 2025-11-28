USA-Décès de l'une des membres de la Garde nationale blessée à Washington

(Actualisé avec précisions)

Sarah Beckstrom, l'une des membres de la Garde nationale blessée par balle lors de la fusillade survenue mercredi à Washington, est décédée, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump.

Sarah Beckstrom, qui était âgée de 20 ans, a succombé à ses blessures tandis que son collègue Andrew Wolfe, âgé de 24 ans, "se bat pour sa vie" a déclaré Donald Trump.

Les deux membres de la Garde nationale ont été grièvement blessés mercredi après avoir été touchés par des tirs lors d'une fusillade qui a éclaté dans une zone très fréquentée de Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis.

Donald Trump a ordonné un vaste

réexamen

des demandes d'asile approuvées sous la présidence de son prédécesseur Joe Biden, a-t-on appris jeudi auprès du département américain de la Sécurité intérieure (DHS), une réaction à la fusillade de Washington, même si l'auteur présumé, un ressortissant afghan, s'est vu accorder l'asile sous sa présidence.

Le tireur présumé, identifié sous le nom de Rahmanullah Lakanwal, est arrivé aux Etats-Unis en 2021 dans le cadre du programme "Operation Allies Welcome", mis en place par Joe Biden afin de permettre à des milliers d'Afghans ayant aidé les forces américaines lors de la guerre d'Afghanistan de s'établir aux Etats-Unis.

Rahmanullah Lakanwal, âgé de 29 ans, avait déposé une demande d'asile en décembre 2024 qui a été approuvée sous la présidence de Donald Trump, en avril dernier, selon un document gouvernemental.

(Jeff Mason et Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)