USA: "course" aux véhicules électriques au 3T avant la fin d'une aide fédérale

Les ventes de véhicules électriques ont bondi aux Etats-Unis au troisième trimestre, en particulier juste avant la suppression fin septembre d'une aide fédérale à l'achat, dans un marché américain qui a aussi bénéficié de la baisse des taux directeurs mi-septembre.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

"Malgré les pressions dues aux droits de douane, les analystes du (cabinet) Edmunds constatent que les ventes ont subi un coup d'accélérateur en fin de troisième trimestre avec la baisse des taux par la Fed et l'expiration du crédit d'impôt sur les véhicules électriques", a relevé ce cabinet, en amont de l'annonce des chiffres de ventes par les constructeurs américains.

"La fin du crédit d'impôt (de 7.500 dollars) a lancé une course en septembre, mais cela pourrait aussi entraîner une gueule de bois concernant les véhicules électriques dans les prochains mois", a commenté Ivan Drury, un responsable chez Edmunds, cité dans un communiqué.

Ces experts prévoient une hausse de 4,7% sur un an, avec 4.075.132 véhicules neufs vendus, entre juillet et septembre.

Ford a été le premier des trois constructeurs historiques américains à dévoiler ses performances trimestrielles: il a vendu 545.522 véhicules (+8,2%), dont un record de 85.789 modèles électrifiés - hybrides et tout électrique - soit un bond de 19,8% sur un an.

Ces derniers représentent 15,7% du total des ventes, contre 13,5% au deuxième trimestre.

Edmunds avait anticipé la vente de 544.530 véhicules au troisième trimestre.

De leur côté, les constructeurs sud-coréens Kia et Hyundai ont réalisé des ventes d'un niveau inédit, avec une hausse de 9% pour le premier avec 219.637 exemplaires vendus et de 13% pour le second (239.069 unités écoulées).

Le duo a ainsi vendu un total de 458.706 véhicules sur le trimestre, mais Edmunds en attendait 483.810.

Hyundai a relevé que les ventes de véhicules tout électriques avaient doublé et que les hybrides avaient progressé de 48%. Chez Kia, les modèles électrifiés ont augmenté de 26%.

General Motors et FCA US - filiale américaine du groupe Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep, etc) - n'ont pas encore publié leurs données, à l'instar de Tesla et de Toyota.