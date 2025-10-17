 Aller au contenu principal
USA-Bolton plaide non coupable au lendemain de son inculpation
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 17:55

par Sarah N. Lynch et Jack Queen

John Bolton, ancien conseiller américain à la sécurité nationale et désormais critique virulent de Donald Trump, a plaidé non coupable vendredi des accusations de mauvaise gestion d'informations classifiées.

Inculpé jeudi, John Bolton est le troisième opposant de premier plan du président américain à être poursuivi ces dernières semaines, alors que Donald Trump s'affranchit de normes établies depuis des décennies visant à protéger la justice fédérale des pressions politiques.

"Non coupable", a-t-il dit au juge qui lui demandait s'il reconnaissait sa culpabilité.

L'acte d'accusation lui reproche d'avoir partagé des informations sensibles avec deux proches pour un livre en préparation, notamment des notes sur des briefings de renseignement et des réunions avec des responsables gouvernementaux et des dirigeants étrangers.

Son avocat, Abbe Lowell, a affirmé que John Bolton n'avait "ni partagé ni conservé illégalement" d'informations sensibles.

L'enquête, ouverte en 2022 avant le retour de Donald Trump à la Maison blanche, est jugée plus solide que celles visant James Comey et Letitia James, selon une source proche du dossier.

L'acte d'accusation, déposé devant un tribunal fédéral du Maryland, comprend huit chefs de transmission d'informations relatives à la défense nationale et dix chefs de rétention, tous en violation de l'Espionage Act. Chaque chef est passible de dix ans de prison.

(Rédigé par Sarah N. Lynch et Jack Queen; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)

