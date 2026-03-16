USA-Atteinte d'un cancer du sein, la directrice de cabinet de Trump reste en poste

La directrice de cabinet de la Maison blanche, Susie Wiles, est atteinte d'un cancer du sein "à un stade précoce" mais continuera à travailler pendant son traitement, a annoncé lundi le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Sa force et son engagement à continuer d'exercer le métier qu'elle aime et qu'elle maîtrise si bien, tout en suivant son traitement, en disent long sur elle", déclare-t-il dans son message.

Susie Wiles, 68 ans, a dirigé la campagne de Donald Trump en 2024 et est considérée comme l'une de ses conseillères politiques les plus influentes.

Dans un communiqué, Susie Wiles a déclaré qu’elle était reconnaissante que le cancer ait été détecté à un stade précoce.

"Près d’une femme sur huit aux États-Unis sera confrontée à ce diagnostic", souligne-t-elle. "Chaque jour, ces femmes continuent d’élever leurs enfants, d’aller travailler et de servir leurs communautés avec force et détermination. Je rejoins désormais leurs rangs."

(Rédigé par Bhargav Acharya et Katharine Jackson; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)