USA-Alan Greenspan, ancien président de la Fed, est mort à l'âge de 100 ans

Alan Greenspan, éminent économiste qui a marqué de son empreinte la politique monétaire américaine en tant que patron de la Réserve fédérale (Fed) pendant près de 20 ans, est décédé à l'âge de 100 ans, rapporte lundi NBC News.

Né à New York le 6 mars 1926, celui qui a exercé une influence considérable sur l'économie des Etats-Unis pendant son mandat à la tête de la banque centrale, d'août 1987 à janvier 2006, est décédé à son domicile des suites de complications liées à la maladie de Parkinson, précise la NBC, citant son épouse Andrea Mitchell, correspondante en chef de la chaîne à Washington.

Une grande partie des mandats d'Alan Greenspan s'est déroulée pendant la deuxième plus longue période d'expansion économique de l'histoire des États-Unis, une décennie ininterrompue de croissance qui s'est étendue de mars 1991 à mars 2001.

Sa décision de laisser l'économie suivre son cours, malgré les pressions en faveur d'une hausse des taux d'intérêt face à une menace d'inflation qui ne s'est jamais concrétisée, lui a valu la réputation de "maître" de l'économie.

Cette période a également été marquée par son jugement prémonitoire selon lequel la forte hausse de la productivité au milieu des années 1990 permettrait de contenir l'inflation.

Cependant, sa perspicacité en matière de politique monétaire a par la suite été remise en question, ses détracteurs lui ayant reproché d'avoir alimenté une série de bulles spéculatives et d'avoir ouvert la voie à la crise financière de 2007-2009.

On lui a surtout reproché son attitude de non-intervention, qui a permis aux banques de se lancer dans des opérations désastreuses sur le marché immobilier, lesquelles ont débouché peu après sur ce qu'on a appelé la crise des "subprimes".

"Je pense que la déification dont il a fait l'objet juste avant la crise financière n'a jamais été vraiment méritée, et je pense que les critiques dont il a fait l'objet après son départ n'étaient pas non plus tout à fait justifiées", a déclaré Stephen Oliner, ancien haut responsable de la Fed.

Il avait 80 ans lorsqu'il a quitté la banque centrale en 2006, ce qui ne l'a pas empêché de se lancer dans une nouvelle carrière de consultant et de conseiller au sein de sa propre société, Greenspan Associates, où il proposait, moyennant des honoraires élevés, ses analyses sur l'évolution future de l'économie.

(Reportage Devika Nair, Howard Schneider et Jonathan Spicer, version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)