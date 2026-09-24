USA-Accès à la Maison blanche rétabli pour plusieurs médias américains

(Actualisé avec accès rétabli pour MS NOW et CNN)

Les chaînes de télévision américaines MS NOW et CNN ont annoncé jeudi que leurs journalistes avaient pu de nouveau accéder à la Maison blanche, dont ils avaient été bannis samedi avec des employés du site d'information Politico, après avoir engagé une procédure en justice pour contester la décision.

La présidence américaine a levé l'interdiction visant plusieurs médias, a de son côté déclaré un responsable de la Maison blanche dans un document de justice.

Plus tôt dans la journée, des journalistes de Politico, MS NOW et CNN avaient signalé n'être toujours pas autorisés à entrer à la Maison blanche, où était attendu le président chinois Xi Jinping pour un sommet avec Donald Trump, en dépit de la décision d'un juge, quelques heures plus tôt, de lever l'interdiction d'accès décidée par le président américain.

Bannir l'entrée de ces médias est vraisemblablement anticonstitutionnel, a estimé dans la nuit de mercredi à jeudi le juge fédéral Tim Kelly, ordonnant la levée de l'interdiction.

Politico, MS NOW et CNN ont invoqué dans leur plainte le droit à la liberté d'expression, garanti par le premier amendement de la Constitution américaine, et réclamé de pouvoir accéder de nouveau à la Maison blanche dans l'attente d'un règlement de ce litige.

La décision rendue par Tim Kelly, qui a été nommé par Donald Trump, devait théoriquement suspendre l'interdiction pendant 14 jours. Le juge a émis des doutes à l'égard des arguments de sécurité nationale avancés par l'administration Trump pour justifier l'interdiction d'entrée alors même, a-t-il noté, que Donald Trump a présenté cette mesure comme une réponse aux "fake news" rapportées selon lui par les médias concernés.

Plusieurs organisations de défense de la liberté de la presse et une dizaines de médias, dont Reuters, ont apporté conjointement leur soutien aux trois médias.

(Daphne Psaledakis, avec Jan Wolfe et Jack Queen; version française Jean-Stéphane Brosse, Etienne Breban et Jean Terzian, édité par Benjamin Mallet)