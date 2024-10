USA: 6e mois de contraction de l'activité manufacturière en septembre (ISM)

( AFP / JEFF KOWALSKY )

L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est de nouveau dégradée en septembre, pour le sixième mois d'affilée, entre des taux toujours élevés malgré une première baisse annoncée par la Fed, et les incertitudes liées à l'élection du 5 novembre.

L'indice mesurant cette activité s'est établi à 47,2%, comme en août, signalant que la contraction de l'activité est restée identique, selon les données publiées mardi par la fédération professionnelle ISM.

Un indice inférieur à 50% signifie que l'activité s'est dégradée. Au-delà, en revanche, elle est en croissance.

Les analystes tablaient sur une dégradation un peu moins forte, et voyaient l'indice se redresser un peu, à 47,5%, selon le consensus de Market Watch.

"La demande reste faible, la production a diminué et les intrants sont restés accommodants", a commenté Timothy Fiore, responsable de l'enquête, cité dans le communiqué.

"La demande reste modérée, car les entreprises ont montré une réticence à investir dans du capital et des stocks en raison de la politique monétaire fédérale (...) et de l'incertitude électorale", a-t-il ajouté.

L'élection américaine du 5 novembre s'annonce particulièrement serrée entre la candidate démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump.

La rédaction du rapport de l'ISM a toutefois coïncidé avec l'annonce par la Fed, le 18 septembre, de la première baisse des taux depuis 2020. Ceux-ci, qui était depuis juillet 2023 au plus haut en plus de 20 ans, ont été abaissés d'un demi-point de pourcentage, et se trouvent désormais dans la fourchette de 4,75 à 5,00%.

Parmi les six grandes industries manufacturières, seule celle des produits alimentaires, boissons et tabac, "a connu une croissance en septembre, contre deux en août", a encore indiqué Timothy Fiore.

La Fed, qui s'était concentrée pendant trois ans sur la forte inflation, s'inquiète désormais de voir le chômage grimper, et juge que les risques sont désormais aussi importants d'un côté que de l'autre.

"La baisse de l'indice de l'emploi (de cette enquête ISM)confirme les inquiétudes de la Fed (...). Au moins dans le secteur manufacturier, les résultats de cette enquête suggèrent que le marché du travail est plus faible que ne le signalent les données concrètes dans le reste de l'économie", ont commenté Carl Weinberg et Rubeela Farooqi, économistes pour HFE.

"La baisse des taux d'intérêt et les mesures fiscales visant à encourager les investissements dans les capacités manufacturières nationales sont tous positifs pour l'activité, mais cela affectera l'économie avec un certain retard", ajoutent-ils.