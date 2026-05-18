Urgo annonce 150 millions d'euros d'investissement en 2026-2027

Des compresses stériles au centre de recherche du groupe industriel Urgo, le 20 septembre 2016 à Chenôve, dans l'est de la France ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le groupe industriel Urgo, marque emblématique du pansement, a annoncé lundi un plan d'investissements à venir de 150 millions d'euros après avoir rejoint le cercle des entreprises françaises ayant dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Le plan d'investissements s'étalera sur 2026-2027 et sera "dédié à la recherche, à l'innovation et au développement de ses implantations industrielles dans l'Hexagone", a précisé le groupe familial basé en Côte d'Or, dans un communiqué.

Il comprend 120 millions d'euros de nouveaux investissements auxquels s'ajoute le déploiement de 30 millions d'euros issus des 60 millions d'investissements annoncés l'automne dernier pour la construction d'une nouvelle usine de bandes de compression médicale dans la Loire.

Implantée à Andrézieux-Bouthéon (Loire), cette usine de 35.000 m² devrait générer 200 emplois directs et 115 indirects à horizon 10 ans dans la région.

Ces nouveaux investissements, qui devraient générer 400 emplois sur la période, s'inscrivent dans le choix de la société de "maintenir et développer ses capacités industrielles en France, où sont aujourd'hui fabriqués près de 80% de ses produits", selon le groupe. Ils visent à "renforcer les capacités de recherche et développement" du groupe, notamment en matière de peau artificielle, à accélérer l'innovation industrielle et à moderniser les sites de production.

"Urgo continue à se développer en s'appuyant sur ce qui fait sa force : l'innovation et son outil industriel solide", a commenté Tristan Le Lous, président, cité dans le communiqué.

Le groupe s'est par ailleurs félicité d'avoir dépassé le cap symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires, sans dette, notamment porté par le dynamisme de son activité aux États-Unis, où Urgo prévoit "une progression de 50% sur les deux prochaines années".

Présent dans plus de 60 pays, Urgo, née en Bourgogne en 1880, emploie 4.000 collaborateurs, dont 2.000 en France.

Entre 2000 et 2025, il a investi 330 millions d'euros en R&D et 200 millions dans ses sites français.